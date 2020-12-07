11,5 тысяч петербургских школьников отправлены на домашнее обучение из-за коронавируса

11,5 тысяч школьников Петербурга отправлены на карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

11 596 учеников петербургских школ находятся на домашнем обучении по причине вспышки коронавируса или острых респираторных инфекций в их образовательном учреждении. Это чуть больше 2% от всего числа школьников в городе.

- Среди них заболевших COVID-19 и ОРВИ 747 детей (0,1% от общего количества обучающихся), - сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

При этом, с 7 декабря к учебе в очном режиме вернулись 2733 ребенка из числа тех, кто ранее был на удаленке.

Что касается школьников, чьи родители выбрали домашнюю (смешанную) форму обучения, то таких на данный момент 14833 ученика (2,7% от общего количества обучающихся). При этом складывать это число с теми, кто ушел на карантин, некорректно. Показатели пересекаются.

Всего дома по тем или иным причинам учатся 4,5% школьников Петербурга.

Кроме этого, в городе закрыты 12 групп в 10 детских садах. В них выявлено 13 случаев заболевания COVID-19.