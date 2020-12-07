Больше 200 человек привили в Санкт-Петербурге от коронавируса

Уже 217 человек вакцинировались от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже больше 200 жителей Санкт-Петербурга сделали прививки от коронавируса. Такие данные привели в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего медицинские вопросы в правительстве города.

- Всего в город поступили 2042 дозы вакцины «Спутник V», из них 1600 доз – 3 декабря 2020 года. По состоянию на 4 декабря привито 217 человек, из них 62 медика полностью, в два этапа, – пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора.

Побочных эффектов ни у кого не отмечено.

Отметим, что сейчас в Петербурге процесс вакцинирования идет лишь в двух местах: в Городской больнице № 40 в Сестрорецке и в поликлинике Красногвардейского района. Пока вакциной прививают только медиков, но в скором времени в России начнется массовая вакцинация.

В столице она уже стартовала, а в других регионах препараты появятся после того, как будет решен вопрос с транспортировкой вакцины. А пока власти Петербурга готовят дополнительные прививочные пункты.