ЦПКиО обнародовал зимний режим работы: вход по пятницам платный

ЦПКиО перешел на зимний режим работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова (ЦПКиО) обнародовал зимний режим работы, который вообще-то действует уже некоторое время. В частности, горожанам напомнили, что вход на Елагин остров по пятницам - платный. Но не весь день.

- Режим работы парка: понедельник - четверг с 06:00 до 22:00 - вход свободный; пятница с 06:00-14:00 - вход свободный, 14:00 – 22:00 - вход платный. Суббота – воскресенье с 06:00 до 10:00 - вход свободный, с 10:00 до 22:00 - платный, - сообщается на сайте и в соцсетях ЦПКиО.

Стоимость билетов при переходе на зимний режим не меняется и составляет 100 рублей для взрослых посетителей и 30 рублей для учащихся, школьников, студентов дневной формы обучения, солдат и сержантов срочной службы.

Все действующие льготы также сохраняются. Купить билеты можно онлайн или в кассах парка.

В ЦПКиО напоминают, что в связи с карантинными мерами, не работают: Творческая дача, Фрейлинский корпус, выставочные залы Конюшенного корпуса, Группа «Здоровье».