Новые налоговые льготы для бизнеса введут в Санкт-Петербурге

Льготы по налогам на бизнес в рамках третьего пакета мер поддержки экономики введут в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые налоговые льготы для предпринимателей введут в Санкт-Петербурге в рамках третьего пакета мер поддержки экономики во время пандемии коронавируса. Исходя из проекта закона, до 2022 года продлится льгота по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы. А до конца 2023 года власти обещают предоставить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей-новичков.

- В 2021 году сохраняется 50% льгота по уплате налога на имущество в сфере гостиничного бизнеса. Но при этом обязательно сохранить среднюю заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда в Санкт-Петербурге. Также на 3 года отменяется транспортный налог на водные транспортные средства, относящиеся к объектам культурного наследия и использующиеся как музеи, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Повезет и физическим лицам, которые наряду с организациями могут а протяжении 5 лет не платить налог на транспорт с электродвигателями, если их произвели на территории Евразийского экономического союза. Та же мера касается и наземного транспорта с газомоторным топливом.

Добавим, что теперь предпринимателям Северной столицы предлагают перейти на другие режимы налогообложения, в том числе на патентную систему.