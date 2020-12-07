Беглов предупредил о близости локдауна по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Беглов не исключил локдауна по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил о том, что в городе могут ввести тотальные запреты по коронавирусу после Нового года, если рост заболеваемости продолжится. Как сообщил градоначальник на «Радио России», до 31 декабря медикам еще есть, куда госпитализировать больных инфекцией, но дальше – «красная черта».

- В городе уже больше 60 тысяч активных зараженных инфекцией. За «красной чертой» будет плановая отмена медпомощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим. Для Петербурга наступило время, когда только один шаг отделяет нас от полного локдауна. Борьба с пандемией – это взаимная ответственность! Давайте воспользуемся этим шансом и будем соблюдать правила! – обратился к петербуржцам губернатор.

Ключевые моменты из выступления Беглова «Комсомолка» опубликовала отдельно. В частности, губернатор рассказал о начале вакцинации от коронавируса простых горожан.