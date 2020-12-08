Беглов назвал петербуржцам самый безопасный сценарий проведения Нового года

Беглов попросил петербуржцев отпраздновать Новый год дома в кругу семьи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о самом безопасном сценарии проведения Нового года во время пандемии коронавируса. Градоначальник просит жителей Северной столицы встретить праздник дома в кругу семьи, а иные, более масштабные гуляния, называет не иначе как пиром во время чумы.

- Конечно, мы все не так представляли себе встречу Нового года. Но сейчас выбор стоит между организацией семейного торжества и опасностью тяжело заболеть. Выбор – очевиден! Мы оставили детей без новогодних программ. Поэтому обращаюсь с просьбой ко всем петербургским родителям – создайте неповторимую атмосферу праздника у себя дома, - обратился к горожанам Беглов во время выступления на «Радио России».

Добавим, что губернатор предупредил о неизбежности локдауна по коронавирусу в Санкт-Петербурге, если рост заболеваемости продолжится.