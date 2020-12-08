Бродяга украл российский флаг со здания суда в центре Санкт-Петербурга

Бомж украл флаг со здания суда в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неизвестный похитил флаг со здания Куйбышевского районного суда, расположенного на Караванной улице в Санкт-Петербурге. Под покровом ночи кому-то захотелось поживиться триколором. Когда охранник заметил пропажу, то тут же нажал тревожную кнопку. Полиция выехала искать злоумышленника в центре города.

- Спустя час патруль «по горячим следам» задержал бездомного по фамилии Белый на Большой Конюшенной улице. Ему 29 лет. Пьяным не был. Флаг изъяли, а на мужчину составили протокол об административном правонарушении. Сейчас он находится в специальном изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Ранее мужчину судили за кражу в Бурятии, но дело в итоге прекратили. Вероятно, в Северной столице ему уже не отделаться так легко. По крайней мере, за мелкое хулиганство он уже может получить 15 суток «административки».