Новогоднюю елку привезли на Дворцовую площадь ночью 8 декабря

Главную новогоднюю елку привезли на Дворцовую площадь Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 8 декабря 2020 года главная елка Санкт-Петербурга приехала из Всеволожского района Ленобласти на Дворцовую площадь, где будет красоваться до конца новогодних праздников. Самую пушистую и высокую ель привезли под покровом ночи, чтобы не мешать автомобильному движению. Теперь специалисты займутся ее установкой и украшением. Видео первого посещения новогодней красавицы появилось в социальной сети.

- Наконец-то. Праздник к нам пришел. Надеюсь, пластмассовый конус ушел в прошлое, - обрадовались петербуржцы.

Чтобы установить елку на Дворцовой, ее немного укоротили до 25 метров. Для украшения монтажникам понадобятся специальные невидимые кронштейны, на которые будут крепить игрушки.

Также вокруг красавицы появится мини-лес из 25 елочек размером от 2 до 5 метров. Здесь же будут оборудованы фотозоны, чтобы, несмотря ни на что, подарить жителям новогоднее настроение. Ожидается, что зажгут главную новогоднюю елку города уже 20 декабря.

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В город дерево привезут под покровом ночи, а потом еще неделю будут наряжать. Для этого понадобился 5 км гирлянд и 300 игрушек (подробности)