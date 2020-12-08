Мужчина обокрал квартиру и угнал машину хозяина в Санкт-Петербурге

Вор обокрал квартиру в Шушарах и угнал машину хозяина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД поймали вора, который обокрал квартиру и угнал машину хозяина. В девять часов вечера 2 декабря 2020 года в полицию обратился 48-летний мужчина, житель поселка Шушары. Он рассказал, что когда вернулся домой, то увидел, что в его квартире были посторонние, а ключи от автомобиля пропали.

- Со слов заявителя, вор подобрал ключ от его квартиры, забрал оттуда 12 тысяч рублей и ключи от автомобиля "Сузуки Гранд Витара", после чего угнал машину, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приметы автомобиля были переданы всем постам ДПС. В результате розыскных мероприятий, вечером в понедельник, 7 декабря, инспекторы ГИБДД остановили данный автомобиль у дома 121 по Краснопутиловской улице. На машине уже были подложные номера.

За рулем угнанного авто оказался 49-летний мужчина. На данный момент он задержан. Возбуждено уголовное дело.