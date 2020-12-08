Обглоданный труп мужчины нашли в палатке на набережной Невы в Санкт-Петербурге

Труп в палатке на набережной Невы нашли в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Гниющий труп человека нашли в неожиданном месте в Санкт-Петербурге. Вечером в понедельник, 7 декабря 2020 года, прохожий заметил, что на Октябрьской набережной у Невы установлена палатка. Мужчина решил заглянут в нее и обнаружил внутри жуткое зрелище - тело человека, обглоданное животными.

- Очевидец сообщил, что между домами 42 и 44 по Октябрьской набережной на спуске к Неве у воды установлена самодельная палатка, а в ней находится труп мужчины, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Прибыв на место, полицейские осмотрели тело, которое, по всей видимости, долго пролежало в палатке, так как уже начало гнить. Также труп частично был обглодан собаками.

Там же полицейские нашли паспорт на имя 54-летнего уроженца Казахстана. При этом документ выдан в Могилевской области Белоруссии.

Тело было направлено в морг для установления причин смерти. Следственный комитет проводит проверку.