В Ленобласти приняли бюджет региона на 2021 год

В Ленинградской области приняли бюджет на будущий год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области принят главный финансовый документ региона - бюджет на 2021 год. Он получился немного дефицитным, но сбалансированным и имеющим яркую социальную направленность.

- Нам удалось сформировать бюджет, который позволит выполнить все обязательства перед жителями области. Мы не задержим ни одной выплаты по заработным платам и пособиям, не допустим остановки ни одного объекта строительства, — заявил председатель комитета финансов Роман Марков.

Согласно принятому бюджету, доходы Ленобласти в следующем году составят 155,3 млрд рублей, а расходы — 168,2 млрд рублей. Дефицит в 12,8 млрд позднее планируется постепенно снижать до 4,5 млрд рублей в 2023 году.

Из расходов львиная часть уйдет на «социалку». Более 60% бюджета (84,5 млрд рублей) направят на образование, здравоохранение и поддержку населения. 650 млн предусмотрены на реновацию школ и детсадов. 2,5 млрд рублей пойдут на капремонт социальных учреждений.

Дорожная отрасль получит 15,3 млрд рублей, а на развитие общественной инфраструктуры - детские площадки, уличное освещение и места массового отдыха - направят 506,7 млн.

На Адресную инвестиционную программу направляется 22,4 млрд рублей (дороги, образование и жилье), а 9,4 млрд выделят на поддержку муниципальных бюджетов.