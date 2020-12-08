Автосервис полыхает у метро «Старая Деревня»

В Старой Деревне горит СТО. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар произошел днем 8 декабря в Приморском районе Санкт-Петербурга. Около 16:00 появились первые сообщения о том, что неподалеку от метро «Старая Деревня» полыхает ангар, в котором расположен автосервис.Дым поднимался клубами вверх и был хорошо виден издалека.

- Мебельная улица, 2 корпус 2. На территории СТО горит бокс, площадь пожара и прочая информация уточняется, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Позднее в ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного противопожарной службы в 15:45. На место тут же направился наряд. По прибытии было установлено, что полыхает ангар размером 120 на 60 метров.

Общая площадь возгорания по состоянию на 16:00 составляет около 200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших при ЧП нет. Работы по тушению пожара продолжаются.