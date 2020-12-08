Петербуржцы сдали 80 тонн опасных отходов за 11 месяцев 2020 года

Около 80 тонн опасных отходов сдали петербуржцы в 2020 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Санкт-Петербурга активно пользуются специальными экобоксами и экомобилями, чтобы правильно утилизировать опасные отходы. Так, за 11 месяцев 2020 года горожане сдали около 80 тонн, из которых отработанные лампочки, батарейки, термометры и более 1,8 тонны оргтехники.

- Наибольший объем такого мусора приходится на использованные батарейки, их доля превышает 70%, - рассказали в Смольном.

Только за ноябрь горожане сдали в экобоксы около 780 килограммов ламп, 18 килограммов термометров и 3 тонны батареек. Экомобили забрали на утилизацию более 800 килограммов ламп, 60 кг термометров, свыше 2,9 тонны батареек и 159 килограммов оргтехники.

Использованные батарейки, лампы и ртутные термометры относятся к отходам повышенных классов опасности. Их нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Для сбора отходов в Петербурге расположены экоконтейнеры по 431 адресу во всех районах города.