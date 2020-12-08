Бесплатное «санитарное такси» для поездок на КТ запускают в Санкт-Петербурге

В Петербурге запускают программу санитарного такси для поездок на КТ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга довели до реализации идею о специальном «коронавирусном такси», то есть транспорте, на котором на компьютерную томографию (КТ) будут возить пациентов, не отвлекая от дела машины скорой помощи.

- Нагрузка на «скорую» сейчас очень высока. Это решение поможет горожанам быстрее добраться до мест проведения исследования и не задействовать санитарные автомобили. Люди болеют не только «ковидом», другим пациентам также нужна экстренная помощь, - заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора.

Глава города отметил, что на скорой помощи работают высоквалифицированные специалисты, которые должны спасать больных, а не возить их с места на место.

Для этого можно задействовать сторонний транспорт, например такси. Город уже выделил на эти цели почти 70 миллионов рублей. Деньги поступят бюджетному учреждению здравоохранения «Медицинский санитарный транспорт», которое и организует закупку транспортных услуг.

Для пациентов с «ковилом» или подозрением на него, все поезди на КТ будут бесплатными.