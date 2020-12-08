Останки 20 человек, в том числе 15 подростков нашли в Ленинградской области

Останки 20 человек нашли строители под Лопухинкой. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Сотрудники управлений Следственного комитета России по Петербургу и Ленинградской области побывали в деревне Новая буря Лопухинской волости Ломоносовского района Ленобласти, где поисковики отряда «Рубеж-2» обнаружили массовое захоронение жертв времен войны. Причем большая часть из погибших - подростки и дети.

- Найдены останки не менее 20 мирных жителей, 15 из которых - несовершеннолетние. В местах раскопок обнаружено значительное количество стреляных гильз от карабина K-98 Mauzer, состоявшего на вооружении немецкой армии в годы ВОВ. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома, ведущего дело о геноциде.

Надо сказать, что изначально на кости наткнулись строители, вызвавшие полицию. Потом на место прибыли поисковики. По архивам они установили, что при наступлении на Ленинград войск армии «Север», нацисты проводили массовые расстрелы мирного населения.