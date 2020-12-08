Морозы до минус 17 градусов ждут 9 декабря в Ленобласти

До минус 17 градусов обещают 9 декабря 2020 года в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики обещают первые серьезные морозы 9 декабря в Ленинградской области. Температура воздуха упадет местами от -14 до -17 градусов по Цельсию. Согласно прогнозу, особенно сильно промерзнет восточная часть 47-го региона.

- 9 декабря 2020 года будет малооблачная погода на территории области. Обойдется без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -6 до -11 градусов, а на востоке местами от -14 до -17, днем потеплеет и станет от -3 до -8 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Спасатели МЧС просят одеваться многослойно, чтобы избежать переохлаждения или обморожения, а также просят не прикасаться голой кожей к металлу.

Что касается погоды в Санкт-Петербурге, то там похолодает максимум до минус 9 градусов.