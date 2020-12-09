Петербургский ЗакС предложил переименовать праздник - День пожилых людей

В Петербурге предложили переименовать праздник - День пожилого человека Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге предложили переименовать праздник - День пожилых людей, который отмечается 1 октября. В среду, 9 декабря 2020 года, в Законодательном собрании города обсудили законодательную инициативу для федерального закона "О внесении изменений в законодательство Российской Федерации о праздниках и памятных датах".

- Предлагается изменить значение 1 октября – День пожилых людей – новое название День людей старшего поколения, - заявил парламентарий Игорь Высоцкий.

Депутат отметил, что в современном мире очень много пожилых людей продолжают работать. Высоцкий считает, что при таких условиях правильнее будет называть их - люди старшего поколения.

Однако ему возразил депутат Алексей Ковалев, отметив, что с таким значение праздник существует во многих странах, а формулировка - старшее поколение слишком - неопределенное понятие.