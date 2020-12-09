В Смольном рассказали, как будут вакцинировать учителей от коронавируса

Вакцинировать учителей будут в несколько этапов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по образованию Санкт-Петербурга рассказал о том, как в городе будут прививать от коронавируса учителей. Первыми в очереди на укол оказались педагоги старших классов, преподаватели училищ и колледжей, а также директора учебных заведений.

- Эти три в силу специфики своей работы контактируют с большим количеством детей и взрослых, - пояснили в Комобре.

Учитывая, что прививаться надо дважды с перерывом в 21 день, первые уколы желающим сделают уже до Нового года, а вторые – после праздников. Отметим, что по рекомендации медиков, употреблять алкоголь в период вакцинации нельзя, тем не менее, выпить бокал шампанского в ночь на 1 января не возбраняется. Но не более.

Позднее, когда в город поступят новые партии препарата и вакцинация станет более масштабной, привиться смогут и остальные сотрудники систем образования. По желанию, разумеется. В Смольном уже заявили о готовности к процессу. Всего на территории города оборудуют 70 прививочных пунктов.