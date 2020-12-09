Комитет здравоохранения прокомментировал смерть мужчины после выписки из больницы в Санкт-Петербурге

Комздрав прокомментировал смерть пациента после выписки из больницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировал новость о смерте 64-летнего мужчины, который скончался сразу же после выписки из городской больницы №15. В медучреждение пациент поступил еще 25 ноября, а 8 декабря 2020 года его выписали домой на амбулаторное лечение. Но пока мужчина добирался до места самоизоляции, умер.

- По данным Городской больницы №15, 64-летний пациент поступил в стационар 25 ноября, его состояние было расценено как тяжелое. В течение 14 дней получал все необходимое лечение. На фоне проводимой терапии состояние улучшилось. Пропала одышка, нормализовалась температура, повысилась сатурация кислорода до нормальных показателей. С 6 декабря пациент не нуждался в получении кислорода, - рассказали в комитете.

Когда состояние мужчины улучшилось, его выписали домой, как и предписывают временные рекомендации Минздрава.

- Комитетом по здравоохранению будет организована проверка по факту смерти больного. Только после выяснения причин смерти возможно будет установить, связана ли она с перенесенной коронавирусной инфекцией или иным состоянием пациента, - добавили в ведомстве.