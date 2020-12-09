СПбГУ попал в топ-100 лучших бизнес-школ Европы

СПбГУ вошел в топ лучших вузов бизнес-школ Европы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургский государственный университет попал в топ-100 самых лучших бизнес-школ Европы. Рейтинг составила ведущая мировая деловая газета Financial Times. Этим списком в среду, 9 декабря 2020 года, поделились в самом вузе, который занимает в нем 51-ю позицию.

- Высшая школа менеджмента СПбГУ постоянно актуализирует образовательные программы, чтобы наши выпускники были востребованы на рынке труда, а ведущие работодатели всего мира выстраивались за ними в очередь. Результаты рейтинга — показатель, что мы идем в верном направлении, - отметила директор школы Ольга Дергунова.

В СПбГУ отметили, что за год поднялись в рейтинге на восемь пунктов, а к 2025 году планируют войти в топ-30 общеевропейского сообщества. Сейчас школа вуза делит позицию с двумя британскими университетами.