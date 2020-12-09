Работников СМИ могут включить в приоритетный лист на вакцинацию от коронавируса

Союз журналистов призвал привить от "ковида" работников СМИ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники средств массовой информации (СМИ) по долгу службы общаются с большим числом людей, и поэтому их надо одними из первых привить от коронавируса. С таким письмом к главе Комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу обратилось петербургское отделение Союза журналистов России.

- Работа журналистов предполагает каждодневные контакты с людьми и разъезды по городу. При этом выполняют крайне важную для общества задачу - донести до горожан точную и достоверную информацию о происходящем, противодействовать фейкам и недостоверным слухам, - говорится в тексте обращения.

Учитывая это, председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих просил главу Комздрава включить работников СМИ в перечень приоритетных групп вакцинации против COVID-19.

Напомним, что согласно приказу Минздрава России, в список вакцинируемых в первую очередь включены медики, педагоги, сотрудники полиции, работники общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты, предприятий общепита и так далее.