Депутата обвинили в краже рельсов с ж/д путей в Ленобласти

Муниципальный депутат срезал рельсы на заброшенных путях. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО.

Управление Следственного комитета России по Ленинградской области начало проверку в отношении муниципального депутата Лебяженского городского поселения, которого поймали на хищении железнодорожных рельсов. Их мужчина, вместе с приятелем, спилил с заброшенной ветки. Для этого они не поленились пригнать в лес «Газель» с газовым резаком.

- 7 декабря 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин в лесополосе на перегоне «Лебяжье-Краснофлотск» осуществляют хищение железнодорожных рельс. При выезде на место, сотрудниками полиции была задержана группа лиц с поличным, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома России.

Уже в отделении, при проверке документов оказалось, что один из задержанных – депутат местного муниципального совета. В связи с этим, материалы были переданы в Следственный комитет, который занялся проверкой инцидента.

Пока уголовное дело в отношении народного избранника и его партнера не заведено, решение будет принято по результатам доследственного разбирательства.