Беглов допустил смягчение ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Беглов встретился с главой Роспотребнадзора и допустил смягчение ограничений в Санкт-Петербурге. Фото: Смольный

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и допустил, что в городе могут смягчить ограничения по коронавирусу, но при условии строго соблюдения мер безопасности. Градоначальник признал, что некоторые запреты создают определенное напряжение в обществе.

- При снижении заболеваемости мы можем и снять ограничения – даже через 5 дней, через 10 дней. Самое главное сейчас – предупредить рост заражений, потому что это здоровье и жизнь наших петербуржцев-ленинградцев, - подчеркнул губернатор.

Анна Попова назвала действующие ограничения абсолютно адекватными и поддержала Смольный.

- Уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован. Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался. Для этого все меры и разработаны, - сказала главный санврач России.

К слову, о напряжении в обществе – некоторые рестораторы, вступившие в коронавирусное сопротивление и позволившие барам работать ночью вопреки запретам, получили уголовные дела от Следкома.