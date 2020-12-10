Бастрыкину пожаловались на нераскрытое дело о пропаже многодетной петербурженки 10 лет назад

Петербуржец, потерявший 10 лет назад дочь, отчаялся и пришел к Бастрыкину на прием. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржец пожаловался главе СК РФ Александру Бастрыкину на следователей, которые на протяжении 10 лет не могут раскрыть дело о пропаже его взрослой дочери. Пенсионер не находит себе места, как и трое детей, оставшихся без матери. Отец не теряет надежду докопаться до истины и просит помощи у председателя Следкома.

Известно, что женщина была врачом в роддоме. В праздничный день, 23 февраля 2010 года, она ушла утром на работу, но с тех пор ее больше никто не видел. Местный СК возбудил уголовное дело об убийстве, но предварительное следствие не раз приостанавливалось.

- Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования и остался недоволен работой сотрудников ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Он поручил подключиться к делу сотрудникам криминалистического центра. В ближайшее время они разработают тактику расследования и попытаются в кратчайшие сроки установить обстоятельства произошедшего, - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.