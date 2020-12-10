Девятиклассник разбился насмерть, упав с высоты в Кронштадте

Подросток погиб после падения с высоты в Кронштадте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка. Рано утром в среду, 9 декабря 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что в кустах у дома 34 по Кронштадтскому шоссе в городе Кронштадт лежит труп. На место выехал наряд МВД.

- Прибыв на вызов, стражи порядка обнаружили тело молодого человека. Погибшим оказался 15-летний ученик девятого класса, проживавший на Цитадельском шоссе. Парень погиб, упав с высоты, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Известно, что мальчик жил в неполной семье вместе с 38-летней безработной матерью. С середины ноября подросток состоял на учете по делам несовершеннолетних. Расследованием смерти мальчика занимается следственный комитет.