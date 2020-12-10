Петербурженка зарезала мужчину и попала в психиатрическую больницу

Женщина попала в психбольницу после убийства мужчины в Петергофе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга нашла женщину, подозреваемую в убийстве 65-летнего мужчины в городе Петергоф. 2 декабря 2020 года в МВД обратилась сестра убитого, которая рассказала, что обнаружила труп родственника в его квартире, расположенной в доме 3/11 по Суворовской улице.

- Судя по гнилостным изменениям, тело мужчины пролежало около четырех дней. На груди у него была рана, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что 25 ноября в гости к убитому приходила 44-летняя женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере Петродворцового района. В тот день хозяин с гостьей выпивали. Во время застолья у них возник конфликт и женщина ударила ножом пенсионера, после чего сбежала.

Правоохранители пришли к женщине домой для задержания, но оказалось, что спустя три дня после убийства у нее произошел приступ и она попала в психбольницу имени Кащенко. Сейчас подозреваемая уже задержана.