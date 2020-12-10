Сеть подпольных казино накрыли в Санкт-Петербурге

Сеть подпольных казино работала в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские пресекли работу целой сети подпольных казино. Игровые залы с однорукими бандитами» располагались в шести районах города. А всего силовики пришли одновременно по 20 адресам.

- 9 декабря оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу при поддержке Росгвардии и силового отряда УФСИН провели обыски во Фрунзенском, Московском, Центральном, Красногвардейском, Невском и Калининском районах. Подпольные казино базировались как в квартирах, так и в нежилых помещениях, - сообщает пресс-служба Главка.

В результате рейда было изъято 244 компьютера и 147 игровых автоматов, а также наличные деньги, документы и прочие, важные для следствия вещи.

Также стража порядка задержали троих молодых организаторов незаконного бизнеса и их помощников.

По факту организации незаконных азартных игр заведено уголовное дело.