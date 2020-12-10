Матч «Зенит» - «Динамо» пройдет без зрителей, на стадион пустят лишь избранных

Попасть на игру "Зенита" с "Динамо" смогут лишь избранные. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Футбольный год заканчивается и петербургскому зениту осталось провести лишь две игры. И обе против столичных команд. Первая из них, с «Динамо», уже точно пройдет без зрителей. Попасть на стадион смогут лишь избранные единицы.

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы, - сообщает пресс-служба «Зенита».

А вот трибуны 60-тысячного стадиона останутся пусты. Болеть за любимую команду фанатам, не имеющим своей ложи, придется из дома. Впрочем, 8 декабря болельщиками удалось попасть на игру с «Боруссией». Поблажку сделали лишь ради Лиги чемпионов УЕФА. Впрочем, победы «зениту» это не принесло.

Сине-бело-голубые уступили 1:2, ну а шансы на продолжение еврокубков они потеряли еще в прошлом туре. Теперь клубу с берегов Невы остается сосредоточиться на чемпионате России.