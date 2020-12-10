Безымянные скверы Санкт-Петербурга получили имена героев и выдающихся горожан

19 безымянных скверов Петербурга получили наименования Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 19 безымянных скверов получили имена. В четверг, 10 декабря 2020 года, губернатор Александр Беглов поднисал постановление о присвоении безымянным объектам зеленых насаждений названий в честь спасателей, героев Великой Отечественной войны, директора Кировского завода и выдающихся горожан.

- Сквер у дома 212 на Московском проспекте назвали в честь архитектора Троцкого. Сквер на Будапештской улице получил имя в честь названия улицы - Будапештский, - рассказали в Смольном.

Сквер Василия Косякова появился у дома 27 на Старо-Петергофском проспекте. Именем военного летчика Василия Ракова назвали сквер у дома 38 на Авиационной улице. Сквер Воинов-Освободителей - на Загребском бульваре между Дунайским проспектом и улицей Димитрова.

Также на карту нанесли скверы: Гурдин сквер, Екатерины Демидовой, Исаака Зальцмана, Исидоровский сквер, Лазаревский, Мигуновский, сквер Молдагуловой, Николая Берзарина, Пошехоновский сквер, Рахманиновский сквер, Семенова-Тян-Шанского, Сергея Орлова, сквер Спасателей и Харламов сквер.