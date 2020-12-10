Электромобиль, созданный при участии петербургского Политеха, представили в Москве

"Каму" создали при участии ученых Политеха. Фото: СПбПУ им. Петра Великого

Первый российский электромобиль, претендующий на звание серийного, был представлен 10 декабря в Москве. При этом машина имеет непосредственное отношение к Петербургу, так как разрабатывали ее ученые Политеха.

- На выставке «Вузпромэкспо» представлен уникальный российский серийный малогабаритный городской электромобиль «Кама-1». Это разработка Инжинирингового центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, выполненная совместно с ПАО «КАМАЗ», - сообщает пресс-служба вуза.

Машину полностью создавали на компьютере, методом «цифровых двойников».

В итоге получился легкий и компактный четырехместный городской электромобиль, способный проехать на одной зарядке в среднем 150-200 километров. Для обычной эксплуатации в мегаполисе этого хватает за глаза.

Предполагается, что поначалу «Каму» будут использовать в каршеринге, а потом пустят в свободную продажу.

Цена будет сильно зависеть от объема выпуска. На данный момент называют «вилку» 1,2-2 млн рублей.