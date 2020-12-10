Из-за ковид-диссидентки из Петербурга пришлось задержать рейс Шереметьево- Пулково

Из-за женщины, отказавшейся надевать маску, пришлось задержать рейс Москва-Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти на час позже вылетел 9 декабря вечерний рейс по маршруту «Москва-Петербург». Причиной задержки стал очередной скандал с пассажиром, не желавшим надевать маску. Виновницей «торжества» на это раз стала убежденная ковид-диссидентка из Северной столицы.

- На 40 минут задержали вылет, ждали наряд полиции, чтобы снять меня с рейса. «Что сложно было маску надеть» спрашивают у меня? В том то и дело, что несложно и так все делают, но все гораздо серьезнее и пришло время остановиться и подумать о завтрашнем дне, - пишет у себя в Инстаграме сама петербурженка. - Надо изучить вопрос, а не просто смотреть «ящик» и черпать информацию оттуда.

Она объясняет, что отлично себя чувствует и не видит потребности носить маску. Тем более, что ее организм не переносит, когда его «закрывают».

- Мне становится плохо, - отмечает женщина.

А вот в комментариях люди говорят об обратном: «Я тоже не носила маску, пока не заболела ковидом. И он очень коварен. Более 20 дней вылезаю из этой передряги. До сих пор в больнице».

Отметим, что сама ковид-диссидентка является матерью четверых детей и работает представителем в крупной косметической компании.

В Петербург из Москвы она прилетела другим самолетом. Там, видимо, маску все же пришлось надеть.