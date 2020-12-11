Петербуржца задержали за мини-плантацию конопли в квартире

Полицейские в Петербурге обнаружили «домашнюю» мини-плантацию конопли / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга устроил "домашнюю" мини-плантацию конопли. 9 декабря 2020 года сотрудники полиции вышли на 33-летнего начальника склада в коммерческой сбытовой организации, который занялся в своей квартире на Хасанской улице "садоводством".

У мужчины нашли более 1,7 кг запрещенных растений / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Во время обыска кустов полицейские не обнаружили, но изъяли полиэтиленовый пакет с фрагментами растений и корни с побегами, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Исследование содержимого пакета показало, что это более 1,7 килограмма конопли. Также у мужчины нашли средства для культивирования наркосодержащих растений.

На данный момент возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков. Сейчас устанавливаются предполагаемые каналы поставки наркотических средств, а также соучастников незаконной деятельности.