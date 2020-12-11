Петербургский суд выслушает печальную историю о гибели коровы Зины

Петербургский суд рассмотрит дело о гибели коровы Зины Фото: Артем КИЛЬКИН

Выборгскому районному суду Санкт-Петербурга предстоит выслушать печальную историю о гибели коровы Зины. В пятницу, 11 декабря 2020 года, было принято к производству заявление хозяина животного к МЭС Северо-Запада - филиал ПАО "ФСК ЕЭС" о возмещении вреда, причиненного гибелью домашнего животного.

- Истец рассказал, что в его домашнем хозяйстве две коровы. 5 сентября они паслись на поле между деревнями Полобицы и Овинцево в Ленобласти. Корова по кличке Зина случайно наступила на кабель ЛЭП и мгновенно скончалась, - сообщили объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В день гибели Зины на том поле проходили работы по демонтажу линии ЛЭП и электромонтажники оставили без присмотра кабеля под напряжением.

Акт вскрытия коровы показал, что она умерла от асфиксии, развившейся от паралича дыхательного центра в продолговатом мозгу и паралича дыхательных мышц.

За шесть лет жизни Зина три раза родила на свет три потомства. Хозяин просит суд взыскать с ответчика 130 тысяч рублей.