Умер Народный артист России Николай Иванов

Умер звезда телесериала "Вечный зов" Николай Иванов / Фото: ТЮЗ

В Санкт-Петербурге умер Народный артист России, актер Театра юного зрителя Николай Николаевич Иванов. Он ушел из жизни в пятницу, 11 декабря 2020 года, в возрасте 77 лет. О кончине своего коллеги сообщили в ТЮЗе.

- Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря – для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас. Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни – театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком, - сообщили в театре.

Николай Иванов снимался в кино и играл в театре с начала 1960-х годов. За роль в многосерийном фильме "Вечный зов" стал лауреатом Государственной премии СССР.

Артист умер после продолжительной болезни. Причиной кончины стала сердечная недостаточность. Дата и место прощания с Николаем Ивановым будут объявлены позже.