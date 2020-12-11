Петербургский суд забрал у семьи экс-главы Упрдор "Прикамье" дом и два Porsche

Суд обратил в доход РФ недвижимость семьи начальника Упрдор «Прикамье» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Московский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 11 декабря 2020 года, удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ к экс-главе Упрдор "Прикамье" Сергею Царькову и его жене Анне Царьковой. Истец требовал забрать имущество бывшего чиновника, так как его реальные доходы значительно превысили законный заработок.

- В 2017 году чиновник не указал в декларации информацию о том, что его супруга владеет домом площадью более 500 "квадратов" и участком земли в 2,6 тысяч "квадратов" в деревне Энкелово. Стоимость недвижимости составляет порядка 17,5 миллионов рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В 2014 году на имя жены дорожника был куплен Porsche за 4,5 миллиона рублей, спустя год такой же автомобиль, но уже за 5,9 миллионов. При этом установлено, что первую машину у семьи украли, а вторую они приобрели на страховые деньги.

Суд установил, что расходы ответчиков за период с 2014 по 2017 превысили их доходы за период с 2005 по 2017 года не менее чем на 29,3 миллионов рублей. В итоге имущество семьи обратили в доход РФ.