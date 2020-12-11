Беглов выразил соболезнования в связи со смертью актера Николая Иванова / Фото: ТЮЗ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Николая Иванова. Звезда фильма "Вечный зов" скончался в пятницу, 11 декабря 2020 года, после продолжительной болезни. Знаменитому актеру было 77 лет.

- Ушел из жизни большой артист, оставивший яркий след в искусстве, - отметил Беглов. - Этот замечательный артист сыграл ряд ярких, запоминающихся ролей в кинематографе. Каждый из фильмов с его участием стал отражением целой эпохи в жизни нашей страны.

Губернатор добавил, что всю жизнь Николай Иванов прослужил в Театре юного зрителя. На его спектаклях выросло не одно поколение ленинградцев-петербуржцев.

- Память о Николае Николаевиче Иванове сохранится в наших сердцах, как навсегда с нами останутся созданные им образы, в которые он вложил частичку своей души.