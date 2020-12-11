Санкт-Петербург 4 дня подряд устанавливал антирекорды по числу госпитализаций

В Комздраве сообщили о напряженной эпидситуации по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о напряженной эпидситуации по коронавирусу в городе. Четыре дня подряд Северная столица устанавливала антирекорды по числу госпитализаций больных инфекцией. Напомним, что 8 декабря в стационары поступили сразу 933 пациента, чего не было ни разу за обе волны пандемии.

- Планируется развернуть еще 1 977 коек до конца 2020 года. Сотрудники Ситуационного центра начнут контролировать, чтобы срок получения результатов исследований на коронавирус не превышал 48 часов. В случая нарушение инспекторы будут выезжать в лабораторию и проверять выполнение необходимых регламентов, - рассказывают в пресс-службе Комздрава.

Добавим, что по данным ученых Европейского университета города, клиники «Скандинавия», лаборатории Genetico и НИИ гриппа имени Смородинцева коронавирусом переболели уже больше миллиона петербуржцев.