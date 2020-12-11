Суд закрыл кинотеатр за нарушение санитарных правил в Санкт-Петербурге

Суд закрыл на 7 суток фонд "Кинотеатр" в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга временно закрыл Межрегиональный общественный благотворительный фонд содействия развитию кино и театра «Кинотеатр». Причиной стали различные санитарные нарушения по коронавирусу, которые не называются.

- Фонд нарушил ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания). Суд приостановил на 7 суток демонстрацию кинофильмов и других видеоматериалов по адресу Большая Морская, д. 39, лит. Б, часть нежилого пом. 1-Н, комн. 59, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее в Северной столице закрыли три бара, которые работали ночью вопреки запрету Смольного. Следком даже возбудил два уголовных дела после визита в увеселительные заведения.