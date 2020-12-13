Пенсионерка заплатила миллион рублей за массажеры и поддельные деньги в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга

На двоих мошенников-рецидивистов уже заведено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Статья за мошенничество в особо крупном размере светит двум молодым (вернее, сравнительно молодым – одному 20, другому 30 лет) рецидивистам, задержанным в воскресенье, 13 декабря, на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба главного управления МДВ России по городу и области, ранее злоумышленники обманным путем выцыганили у пенсионерки из Кронштадтского района миллион рублей.

- 10 декабря 2020 года в полицию Кронштадтского района обратилась 89-летняя пенсионерка с заявлением о том, что днем ранее к ней в квартиру по улице Аммермана пришли двое неизвестных мужчин, которые представились сотрудниками государственного учреждения, - объяснили в ведомстве. - Злоумышленники, под предлогом продажи массажёров и замены денежных купюр, завладели ее денежными средствами. Сумма ущерба составила миллион рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Рецидивистам (оба они ранее были неоднократно судимы) теперь грозит до десяти лет тюрьмы.