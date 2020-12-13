Фотосессия спящей совы на Елагином острове восхитила петербуржцев

Удивительные снимки сделал петербуржец Антон Кубышкин. Фото: Антон Кубышкин (vk.com/bird_spb)

Умилительную фотосессию с участием совы сделал в минувшую субботу, 12 декабря, петербуржец Антон Кубышкин. Пернатая красавица встретилась ему чуть ли не посреди Санкт-Петербурга – на Елагином острове. Снимки, которые способны растопить даже самое черствое сердце, Антон выложил в группе «Птицы СПб и России» ВКонтакте.

- Очень интересный выдался денёк. Яркое зимнее солнце в этом здорово помогло. Вроде, сидит сова, отдыхает, ничего не происходит, - поделился впечатлениями фотограф. - Ну что тут такого? Ан нет. Она и во сне и в полудрёме, оказывается, много чего делать умеет. То улыбнётся сощурившись, то зевнёт, то почесаться вздумает, то спрячется в свои богатые оперения, а то и вовсе пищуха в гости заглянет.

В какой-то момент в гости к спящей сове заглянула белка. Обошлось без жертв. Фото: Антон Кубышкин (vk.com/bird_spb)

Отметим, что самым зорким петербуржцам вообще везет на удачные кадры. Так, в конце ноября в Северной столице заметили очень редкого для наших краев гостя – зимородка. А в конце августа на Большой Конюшенной прохожие повстречали краснокнижную камышницу – «болотную курочку».