Военных летчиков начали вакцинировать от коронавируса в Санкт-Петербурге

Всего вакцину против новой коронавирусной инфекции получит несколько тысяч военнослужащих.

В Санкт-Петербурге вакцину против коронавируса начали получать не только врачи, учителя и социальные работники, но и военнослужащие. В числе первых – отважные летчики и офицеры подразделений противовоздушной обороны, несущих боевое дежурство. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

- Первая партия вакцины в специализированных контейнерах была доставлена в поликлинику филиала военно-клинического госпиталя Западного военного округа воздушным транспортом, - уточнили в ведомстве. - В первую очередь вакцинацию прошли военнослужащие, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и промышленных объектов, расположенных на западе страны. В качестве вакцины используется комбинированный векторный препарат Гам-Ковид-Вак.

Отмечается также, что всего вакцинацию пройдет несколько тысяч военнослужащих.