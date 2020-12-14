Подозреваемых в жестоком убийстве 20-летнего парня задержали в Кировском районе Ленинградской области

В скором времени двум возможным убийцам предъявят обвинение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

История с убийством 20-летнего молодого человека в городе Шлиссельбург Кировского района Ленобласти получила закономерное продолжение. Как сообщила в воскресенье, 13 декабря, пресс-служба регионального управления Следственного комитета России, правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в этом чудовищном преступлении - тоже молодых парней в возрасте 20 лет и 21 года.

- Следственным органом подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, - уточнили в ведомстве. - В настоящее время следователь допрашивает их по обстоятельствам совершённого преступления. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним: 11 декабря в одном из мусорных контейнеров Шлиссельбурга нашли завернутое в простыню тело убитого юноши. Преступники нанесли ему множество колото-резаных ран шеи, грудной клетки, рук и ног. Если вина задержанных подтвердится, им будет грозить до 15 лет лишения свободы.