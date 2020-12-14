Смерть ополченца с Донбасса в Мурино стала уголовными делом

Следком завел дело после гибели ополченца в Мурино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели 37-летнего жителя Мурино. Израненное тело мужчины обнаружили утром 13 декабря. Особый характер ситуации придает то, что погибший был достаточно известным человеком среди ополченцев, воевавших на Донбассе.

- Следственным отделом по городу Всеволожск возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначены необходимые криминалистические экспертизы, - сообщает пресс-служба Следкома.

По предварительным данным, полицию около четырех утра вызвали соседи погибшего, которые рассказали, что мужчина буянит, а в его квартире слышен шум. Вошедшие оперативники обнаружили внутри полный разгром. Хозяин студии лежал на полу, ноги были закинуты на диван. Он был мертв.Эксперты нашли резаные раны на голове, шее и туловище.

Известно, что ранее воевавший на Донбассе ополченец был уроженцем Бийска. Его фамилия содержалась в списке скандального украинского сайта «Миротворец» в графе «на ликвидацию».