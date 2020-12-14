Три человека погибли во время мощного пожара в петербургской квартире

Трое погибли и двое пострадали в мощном пожаре в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар в одной из квартир Санкт-Петербурга унес жизни троих людей. Возгорание произошло в 7 часов утра в воскресенье, 13 декабря 2020 года, в доме номер 8 по улице Подводника Кузьмина в Кировском районе. На место незамедлительно прибыли спасатели и наряд полиции.

- Пожар произошел в четырехкомнатной квартире, расположенной на 4 этаже пятиэтажки. Огонь охватил 40 квадратных метров помещения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После того, как пожар был потушен, в квартире нашли сильно обгоревшие трупы трех человек. ими оказались 91-летняя старушка, а также две женщины 31 и 38 лет.

Также бригада скорой помощи госпитализировала 35-летнего мужчину с ожогами спины и отравлением дымом, и 48-летнего мужчину в тяжелом состоянии с сильными ожогами.

Сейчас на месте пожара проводится проверка, выясняется причина возгорания.