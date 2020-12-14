У Архивного комитета Санкт-Петербурга появился новый руководитель

Петр Тищенко возглавил Архивный комитет Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Один из самых незаметных комитетов Смольного - Архивный, получил нового руководителя. Им стал уж бывший замглавы Комитета по труду и занятости населения Петр Тищенко. Документ о назначении на новую должность подписал Александр Беглов.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение Правительства Санкт Петербурга о назначении с 14 декабря Петра Тищенко на должность государственной гражданской службы председателя Архивного комитета, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что предыдущий постоянный руководитель Архивного комитета Сергей Соколов был освобожден от занимаемой должности в марте 2020 года. С весны обязанности главы ведомства исполнял Павел Крылов. Однако, его оставлять в руководстве Комитета не захотели, поэтому теперь комитет возглавляет Петр Тищенко.

Причины изменений в Смольном не сообщают.