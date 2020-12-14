Бар "Русская Березка" сгорел дотла в городе Кириши в Ленобласти

Здание заброшенного бара загорелось в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

В городе Кириши Ленинградской области произошел мощный пожар. Местный бар под названием "Русская Березка" вспыхнул огромным пламенем в понедельник, 14 декабря 2020 года. Жители Киришей опубликовали в социальной сети фотографии, на которых видно, что огонь поглотил все здание целиков, пламя поднялось на несколько метров ввысь.

- Горит бар "Русская Березка". Проспект Победы перекрыт, - рассказали очевидцы.

Однако само заведение не действующее. По рассказам местных жителей, бар был закрыт 2-3 года назад, поэтому посетителей в момент возгорания в нем не было.

На место незамедлительно прибыли спасатели. На данный момент пожарные пытаются справиться с огнем, который охватил всю площадь здания.

Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало. После того, как огонь будет ликвидирован, специалисты начнут проверку для выяснения причины возгорания.