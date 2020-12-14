Пассажиропоток упал на 38% в метро Санкт-Петербурга за 2020 год

Число пассажиров упало на треть в метро Санкт-Петербурга за 2020 год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В метро Санкт-Петербурга за неполный 2020 год на 38% упал пассажиропоток. Такие данные на середину декабря сообщила замглавы подземки Юлия Звягинцева. По ее словам, сильнее всего число пассажиров снизилось в апреле, сразу на 80 процентов, когда коронавирус только пришел в Северную столицу, и власти ввели тотальные ограничения вроде приостановления действия льготных проездных.

- Также мы проанализировали, что в 2020 году наиболее популярным проездным среди пассажиров метро был «Подорожник». Жетон, к примеру, использовали менее 10% посетителей метро. Сейчас рассматривается решение о скидочной стоимости проезда по картам «Мир» и Единой карты петербуржца на 2021 год. По нашим прогнозам, пассажиропоток по этим картам увеличится и составит около 25 миллионов человек, - сообщила Юлия Звягинцева пресс-службе подземки.

Добавим, что метрополитен Санкт-Петербурга получил от государства 4,1 млрд рублей материальной помощи для того, чтобы минимизировать убытки от ограничений по коронавирусу.