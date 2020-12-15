Пожар произошел ночью в университете им. Бонч-Бруевича

На крыше университета им. Бонч-Бруевича возник пожар. Фото: ГУ МЧС по СПб

По повышенному номеру сложности работали на набережной реки Мойки в ночь на вторник петербургские пожарные. В здании университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича горел чердак. Точнее крыша над ним.

- 14 декабря в 23:26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, набережная реки Мойки, дом 61. На территории Санкт-Петербургского Государственного университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича», в четырехэтажном здании горела кровля на площади 20 кв.метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

В считанные минуты на место ЧП примчались несколько нарядов. В 00:06 ранг пожара повышен до № 1-Бис. Еще полтора часа у спасателей ушло на то, чтобы укротить пламя. В 1:39 огонь был локализован, а ранг - понижен до обычного.

В 2:08 в штаб поступило сообщение о полной ликвидации возгорания.

На месте происшествия работали восемь единиц техники и 24 человека личного состава МЧС. Причины возгорания выясняют дознаватели.