Пожарные спасли чайку из ледяного плена в Финском заливе

Петербургские спасатели вызволили чайку из ледяного плена на Финском заливе / Фото: instagram.com/mchs_st_petersburg/

Петербургские пожарные спасают не только людей из огня, но и животных, попавших в ловушки. 9 декабря 2020 года на пункт связи пожарно-спасательной части №51 позвонили неравнодушные горожане, которые сообщили, что во льдах Финского залива застряла чайка и не может выбраться. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали вызволять птицу из западни.

- Прибыв на место, огнеборцы увидели, что птица вмерзла в лед и не может самостоятельно выбраться из ледяного плена. Хвост и лапы пернатого обросли толстым слоем наледи, - рассказали в МЧС Петербурга.

Бравые спасатели аккуратно добрались до птицы, достали ее изо льда и забрали с собой в спасательную часть, где отогрели, а после выпустили в естественную среду обитания.

- Вот так, благодаря неравнодушию граждан и петербургских пожарных птицу удалось спасти от неминуемои гибели, - добавили спасатели.