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Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали о повторных заражениях коронавирусом в Санкт-Петербурге

За все время пандемии в городе зафиксировано более 182 тысячи заболеваний
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Повторных заражений коронавирусом в Петербурге не зафиксировано

Повторных заражений коронавирусом в Петербурге не зафиксировано

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник, 15 декабря 2020 года, в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция по вопросам коронавируса. Заместитель начальника эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирина Катаева рассказала о возможных повторных заражениях COVID-19 в городе.

- Повторные заражения в Санкт-Петербурге официально пока не зафиксированы, - отметила представитель Роспотребнадзора.

Напомним, что по официальным данным оперативного штаба по COVID-19 за все время пандемии в Северной столице заболели более 182 тысяч человек.

Также первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана сообщил, что сейчас от коронавируса привиты уже 164 медработника. Все хорошо переносят вакцину. В планах вакцинировать в городе порядка 60 процентов взрослого населения.

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