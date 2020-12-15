В Роспотребнадзоре рассказали о повторных заражениях коронавирусом в Санкт-Петербурге

Повторных заражений коронавирусом в Петербурге не зафиксировано
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Во вторник, 15 декабря 2020 года, в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция по вопросам коронавируса. Заместитель начальника эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирина Катаева рассказала о возможных повторных заражениях COVID-19 в городе.
- Повторные заражения в Санкт-Петербурге официально пока не зафиксированы, - отметила представитель Роспотребнадзора.
Напомним, что по официальным данным оперативного штаба по COVID-19 за все время пандемии в Северной столице заболели более 182 тысяч человек.
Также первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана сообщил, что сейчас от коронавируса привиты уже 164 медработника. Все хорошо переносят вакцину. В планах вакцинировать в городе порядка 60 процентов взрослого населения.